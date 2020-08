CN24 - Castel di Sangro, 13 azzurri con le Nazionali: ecco chi è rimasto in ritiro. In arrivo altri giovani della Primavera

Ultime calcio Napoli - Riparte questo pomeriggio, al mattino non ci sarà seduta di allenamento allo stadio Teofilo Patini, la preparazione della SSC Napoli. Una ripartenza con tante assenze, infatti sono ben 13 i calciatori partiti per i ritiri e gli impegni delle rispettive nazionali.

Queste la lista completa nel dettaglio:

Italia: Lorenzo Insigne, Giovanni di Lorenzo, Alex Meret

Belgio: Dries Mertens

Kosovo: Amir Rrhamani

Spagna: Fabian Ruiz

Slovacchia: Stanislav Lobotka

Albania: Elseid Hysaj

Polonia: Arkadiusz Milik, Piotr Zielinski

Macedonia: Elijf Elmas

Serbia: Nikola Maksimovic

Portogallo: Mario Rui.

Napoli, i calciatori rimasti per il ritiro estivo

Gennaro Gattuso sarà costretto a proseguire la preparazione a ranghi ridotti, ma avrà a disposizione Osimhen oltre ad alcuni altri big, pochi per la verità, contando anche, che tra questi, c'è Allan in procinto di passare all'Everton. Sono rimasti in 22 per la precisione e, secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, altri giovani della Primavera sono in procinto di arrivare in ritiro.

Questo l'elenco dei calciaori rimasti:

Portieri: Ospina, Contini, Daniele.

Difensori: Malcuit, Manolas, Ghoulam, Koulibaly, Luperto, Senese.

Centrocampisti: Allan, Demme, Gaetano, Machach.

Attaccanti: Politano, Llorente, Lozano, Osimhen, Ounas, Younes, Bifulco, Ciciretti, Tutino.

