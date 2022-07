Arrivo Napoli a Castel di Sangro, le immagini live dell'inizio del ritiro azzurro su CN24 | DIRETTA VIDEO

Inizia oggi la seconda parte di ritiro 2022 della SSC Napoli. Gli azzurri per il terzo anno consecutivo si ritrovano a Castel di Sangro, nell'Alto Sangro in Abruzzo, per il consueto ritiro pre-campionato. Nella cittadina abruzzese è già tutto pronto per accogliere la squadra e i tifosi napoletani che giungeranno a sostenere gli azzurri nella seconda fase della preparazione atletica.

Palinsesto CalcioNapoli24 ritiro Castel di Sangro

Ritiro Napoli 2022

L'arrivo della squadra a Castel di Sangro è previsto per ora di pranzo, attorno alle 12:30-13 e la redazione di CalcioNapoli24 sarà sul posto per raccontare in diretta l'arrivo del Napoli: dopo aver salutato i tifosi, la squadra si dirigerà direttamente in albergo per il pranzo. L'appuntamento con il campo è per oggi pomeriggio alle 17, quando è già stata prevista la prima seduta di allenamento.

Diretta e approfondimenti su CalcioNapoli24

