DIRETTA VIDEO - Napoli-Anaune 1-0 (5' Rrahmani): assist spettacolare di Kvaratskhelia! Anguissa pericolosissimo, Lozano impreciso

Napoli Anaune Tv - Napoli Anaune 2022 diretta gratis anche su CalcioNapoli24.it. Sarà la prima amichevole della nuova stagione per la squadra di Spalletti dal ritiro di Dimaro Folgarida. E' sul campo di Carciato che si giocherà l'amichevole Napoli-Anaune. Il match sarà in diretta su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta), sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24 e sulla nostra pagina Facebook.

Per seguire la diretta video dall'app per Iphone, clicca qui e guardala dal nostro canale Youtube.

Gentili lettrici e lettori di Calcio Napoli 24, buonasera e benvenuti alla diretta Napoli-Anaune, match valido per la prima amichevole pre campionato in vista della prossima stagione. Il fischio d'inizio della partita Napoli-Anaune è previsto alle ore 18:00. Di seguito tutti gli aggiornamenti per la partita che sarà seguita dai nostri inviati Manuel Guardasole, Simone Guadagno e Lorenzo Sorianiello.

19' - Il Napoli prova l'azione manovrata: gli azzurri schiacciano l'Anaune nella propria area di rigore.

18' - Prima sostituzione Anaune: esce Pangrazzi, dentro Flor.

17' - Conclusione di Zielinski sporcata: pallone in calcio d'angolo.

16' - Fallo di Faes su Anguissa.

15' - Anguissa pericolosissimo: cross al centro di Mario Rui, conclusione debole per il centrocampista.

14' - Azione personale di Lozano che si smarca e prova la conclusione: tiro impreciso.

13' - Zanoli commette fallo su Biscaro: l'Anaune spreca il calcio di punizione.

12' - Imbucata centrale di Di Lorenzo per Lozano: il messicano non ci crede.

11' - L'Anaune prova l'azione manovrata, ma la difesa del Napoli ricaccia gli avversari dietro il centrocampo.

10' - Apertura di Zielinski verso Mario Rui: il pallone è impreciso.

9' - Kvaratskhelia conclude verso la porta avversaria: il portiere blocca il pallone, troppo centrale il tiro.

7' - Lozano pericoloso sulla sinistra: cross basso al centro, ma Petagna è in ritardo.

5' - GOOOOOOOOOOL!!!! Napoli in vantaggio dopo una azione manovrata di Kvaratskhelia: il georgiano è scatenato! Serprentina al limite dell'area e pallone scaricato su Rrahmani al centro: il difensore gonfia la rete.

4' - Show di Kvaratskhelia in area di rigore dell'Anaune: il georgiano fa fuori tre avversari e mette al centro per petagna che non trova l'impatto col pallone.

3' - Cross al centro di Kvaratskhelia: il suo pallone è troppo sul portiere.

1' - Prima conclusione del Napoli: Anguissa subito pericoloso.

18.00 - Inizia la partita!

17.59 - Squadre schierate a centrocampo. Il match inizia a momenti.

17.55 - Mancano cinque minuti all'inizio del match.

17.54 - Lettura delle formazioni: i tifosi azzurri infiammano Carciato.

17.53 - Annunciata la terna arbitrale: il direttore di gara è Mattia Drigo, gli assistenti sono Callovi e Marchesin.

17.52 - "Benvenuti in Val di Sole, questa è la prima uscita stagionale del Napoli. Il Napoli saluta i suoi unici e straordinari tifosi azzurri. Trentino Marketing e la Val di Sole danno il benvenuto alla tifoseria azzurra ed augurano un piacevole soggiorno": così viene presentato il match.

17.51 - Tutti gli azzurri sono rientrati nello spogliatoi: sale l'attesa a Carciato.

17.50 - Mancano circa dieci minuti all'inizio della gara: le squadre sono ancora in campo per il riscaldamento.

17.49 - I primi azzurri rientrano negli spogliatoi: applausi per Demme e Ambrosino.

17.43 - Dato ufficiale: i biglietti venduti per la gara amichevole di oggi sono 715.

17.40 - Il riscaldamento continua, mister Spalletti non è ancora in campo.

17.33 - Anche la terna arbitrale è in campo per il riscaldamento.

17.29 - Azzurri in campo per il riscaldamento, applausi dalla tribuna di Carciato.

17.27 - L'Anaune Val di Non è in campo per il riscaldamento. Degli azzurri, per il momento, ci sono solo i portieri.

17.20 - I tifosi azzurri iniziano ad affollare gli spalti di Carciato: sono circa 600 i ticket venduti.

17.18 - Portieri del Napoli in campo per il riscaldamento pre-partita.

17.15 - I calciatori del Napoli Fabian Ruiz, Elmas, Folorunsho, Idasiak e il terzino Mathias Olivera non prenderanno parte alla partita Napoli Anaune per riposo precauzionale.

17.03 - Comunicate le formazioni ufficiali. Il Napoli gioca con Meret in porta, difesa composta da Di Lorenzo, Zanoli, Rrahmani e Mario Rui, a centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski, tridente d'attacco con Lozano, Kvaratskhelia e Petagna.

17.00 - L'Anaune ha già assaggiato il terreno di gioco. Spalletti è arrivato sul campo di Carciato in bicicletta, ora si attende l'arrivo della squadra. Ecco qui le formazioni ufficiali.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SSC Napoli : Meret, Di Lorenzo, Zanoli, Rrahmani, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Petagna, Kvaratskhelia. A disposizione : Contini, Marfella, Costanzo, Demme, Osimhen, Politano, Zerbin, Zedadka, Ounas, Ambrosino, Gaetano.

: Meret, Di Lorenzo, Zanoli, Rrahmani, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Petagna, Kvaratskhelia. : Contini, Marfella, Costanzo, Demme, Osimhen, Politano, Zerbin, Zedadka, Ounas, Ambrosino, Gaetano. Anaune: Gionta, Menghini, Rizzi, Pangrazzi, Faes, Badjan, Micheli, Menapace, Biscaro, Kumrjia, Kurtaj. A disposizione: Souza, Belfanti, Gianotti, Fellin, Prantil, Flor, Arnoldi, Pancheri, Berti, Graifenberg, Deromedi, Basteri, Paternoster. All.: Moratti

Ecco tutte le informazioni:

Napoli Anaune amichevole 2022

Napoli Anaune 2022: amichevole in diretta su Calcio Napoli 24

Napoli Anaune 2022 in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.

Napoli Anaune

Amichevoli Napoli 2022

Calendario Napoli - Queste tutte le date delle amichevoli del Napoli del 2022 tra Dimaro e Castel di Sangro:

Napoli: amichevoli Dimaro

Giovedì 14 luglio ore 18.00 Napoli-Anaunia

Domenica 17 luglio ore 18 Napoli-Perugia

Amichevoli Napoli Castel di Sangro

Mercoledì 27 Luglio alle ore 20:30 Napoli-Adana Demirspor Kulubu club della Süper Lig turca.

Domenica 31 Luglio alle ore 20:30 Napoli-Real Club Deportivo Mallorca.

Mercoledì 3 Agosto alle ore 20:30 Napoli-Girona Futbol Club.

Sabato 6 Agosto alle ore 20:30 Napoli-RCD Espanyol.