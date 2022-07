Napoli-Anaune e Napoli-Perugia: dove vederla? Diretta gratis sul profilo Facebook della società

Notizie Napoli calcio. Importante novità per la diretta Tv delle amichevoli Napoli a Dimaro 2022. Già da domani inizieranno i primi test per la squadra di Luciano Spalletti, impegnata sul campo di Carciato in Napoli-Anaune Val di Non (ore 18). La seconda amichevole sarà invece Napoli-Perugia, in programma sempre a Carciato domenica 17 sempre alle 18.

Napoli Anaune amichevole diretta

Dove vedere Napoli-Anaune? Tv e streaming

Napoli Anaune 2022 dove vederla, tv e streaming - Intanto, per quanto riguarda il ritiro che si sta svolgendo a Dimaro, la SSC Napoli informa che Napoli-Anaune Val di Non (giovedì 14/07 alle 18:00) sarà visibile per la prima volta e gratuitamente in diretta sul profilo ufficiale Facebook del club.

Napoli-Perugia amichevole: dove vederla in tv?

Napoli Perugia dove vederla in tv e streaming? Lo stesso discorso vale per la seconda amichevole degli azzurri. Infatti, la SSC Napoli ha informato che anche Napoli-Perugia (domenica 17/07 alle 18:00) sarà possibile vederla per la prima volta e gratuitamente in diretta sul profilo ufficiale Facebook del club.