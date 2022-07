Amichevole Napoli-Anaune, la probabile formazione: Spalletti riparte con il 4-2-3-1, Kavaratskhelia subito titolare

Notizie Napoli calcio. Quest'oggi il Napoli di Spalletti scenderà in campo per la prima amichevole stagione: alle ore 18.00, sul campo di Carciato, gli azzurri sfideranno l'Anaune Val di Non (diretta TV sulla pagina Facebook della SSC Napoli).

Kvaratskhelia Zanoli Napoli Anaune

Napoli-Anaune, probabile formazione

C'è grande attesa nel vedere all'opera il nuovo arrivato Kvaratskhelia, mentre Mathias Olivera prosegue il suo recupero dal problema al ginocchio rimediato con l'Uruguay. L'edizione odierna de Il Mattino ha ipotizzato una probabile formazione, ma nel corso della partita ci sarà spazio ovviamente per tutti gli azzurri: