Osimhen, tre giorni per rientrare in Italia: il suo "mal d'Africa" spaventa il Napoli

Notizie Napoli calcio. Oggi La Repubblica in edicola approfondisce la questione legata al rientro in Italia di Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano del Napoli atteso l'altro ieri in città, che invece ha posticipato a sorpresa il suo ritorno dalla Nigeria, dov'è stato impegnato con la sua Nazionale. Domenica c'è Napoli-Torino, e Spalletti probabilmente si aspettava di rivedere Osimhen il prima possibile sul campo di Castel Volturno, per preparare al meglio la sfida del weekend. E invece Osimhen è tornato a Napoli in netto ritardo: "Un piccolo e fastidioso contrattempo", scrive Repubblica.

Osimhen torna in ritardo, il Napoli si preoccupa

Nigeria Osimhen Victor

Alla fine Victor Osimhen è tornato a Napoli ieri pomeriggio, non in tempo per la seduta di allenamento alla quale invece ha partecipato regolarmente Zambo Anguissa, anche lui di ritorno dal continente africano. Osimhen tornerà a Castel Volturno questa mattina, nulla di particolarmente grave, anche perché ieri ha svolto un leggero allenamento defaticante. Per La Repubblica si tratta di "Mal d'Africa", nostalgia di casa e desiderio di passare più tempo possibile tra familiari e amici di sempre: e questo, sì, "fa paura al Napoli, costretto a incrociare le dita ogni volta che Osimhen vola in Nigeria".

La versione ufficiale diffusa dalla SSC Napoli è la seguente: "Il suo viaggio di ritorno è stato complicato da un ritardo aereo e da una coincidenza saltata". Ovviamente, la preoccupazione principale è rivolta alla Coppa d'Africa di gennaio: "I viaggi intercontinentali sono di per sé complicati e lo sono diventati di più con il Covid, aumentando lo stress psicofisico a cui i giocatori sono già sottoposti quando vanno in campo. Stamattima dunque Spalletti terrà d’occhio in modo particolare Osimhen, nella speranza di ritrovarlo in forma. Ma c’è un pizzico di apprensione pure per Koulibaly, che sta invece rientrando dalla sua trasferta in Namibia".