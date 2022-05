Napoli su Vicario, la Lazio pronta ad offrire 15 milioni: la strategia dell'Empoli

Calciomercato Napoli. Guglielmo Vicario è stato tra i protagonisti della stagione dell'Empoli. Il portiere, in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari, ha attirato su di sè le attenzioni di tanti club compreso il Napoli.

Vicario Napoli calciomercato

Napoli su Vicario, le ultime

Non solo il Napoli su Vicario come scritto da La Gazzetta dello Sport: sul giocatore c'è la Lazio e per la Rosea l'Empoli ha in mente un piano per il portiere: