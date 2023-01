Vialli, spunta il regalo a Mancini prima di morire: spezza il fiato

Notizie Calcio - Un ultimissimo regalo di Gianluca Vialli a Roberto Mancini. Importantissimo. Non un oggetto materiale, ma un gesto profondo che non solo ha reso felicissimo il Ct della nazionale ma ha anche confermato l'amicizia fortissima tra i due e una sensibilità rara da parte dell'ex attaccante. Lo racconta La Repubblica oggi in edicola. Si tratta di un retroscena di mesi fa per un ricordo che il Mancio non cancellerà mai più dal suo cuore.

L'ultimo regalo di Vialli a Mancini prima di morire

Ecco quanto si legge dal giornale in edicola: