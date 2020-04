Ventrone (preparatore atletico): "Quando ripartiranno i campionati non ci sarà tempo per allenarsi, saranno agevolate squadre abituate a giocare in Europa"

Ultimissime calcio - Giampiero Ventrone, preparatore del Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro ed ex Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoSport a proposito del lavoro necessario alle squadre di calcio per riprendere i campionati:

"A meno che uno non abbia una palestra come Cristiano Ronaldo, quello che si può fare è tamponare. Ma la cosa molto più importante è tamponare a tavola: perché se modifico la composizione corporea a vantaggio del grasso in 15-30 giorni, gli esercizi servono a ben poco. Devo stare attento a come mangio, a come bevo e poi posso fare un po’ di attività che mi darà un minimo di mantenimento. Cosa fare alla ripresa? Dipenderà da quanto tempo i giocatori saranno stati fermi. Si potrebbe verificare subito la composizione corporea: da lì si iniziano a capire un po’ di cose. Poi nei primi giorni, in cui si corre un pochino di più senza palla, un preparatore e uno staff esperti capiscono senza fare test qual è il livello. Da lì si imposta il lavoro. Quando si inizierà a giocare non ci sarà praticamente tempo di allenarsi. Nelle circa tre settimane di lavoro che a quanto ho letto le squadre potrebbero avere prima non puoi rifare una preparazione: rimetti la macchina in moto. Non puoi spingere per 20 giorni e poi andare in competizione giocando ogni tre o quattro. Bisogna riattivare, poi ci si butta nella “centrifuga” e ci si allena giocando. Squadre abituate a giocare ogni tre giorni agevolate? Non c’è dubbio. Certi giocatori vivranno una situazione normale".