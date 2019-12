Tuttosport - Mertens, Callejon e la vittima Bologna: contro i felsinei il bottino maggiore di gol fatti

Ultimissime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, Mertens e Callejon hanno come vittima preferita il Bologna da quando vestono la maglia del Napoli: "Ha scelto il Bologna come vittima preferita. Da quando veste la maglia del Napoli, è andato a bersaglio contro i rossoblù undici volte. Al cospetto degli emiliani, anche Josè Callejon si scatena: finora ha segnato quattro gol e soltanto alla Lazio ne ha fatti di più (sei). Oggi lo spagnolo spera di aumentare il bottino, così da mettersi alle spalle l’esclusione di Liverpool".