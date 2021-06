Tuttosport - L'Inter si fionda su Emerson Palmieri: l'ingaggio blocca per ora il Napoli

CALCIOMERCATO NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport scrive di un Emerson Palmieri nel mirino anche dell'Inter: "Nonostante un solo anno di contratto (scadenza 2022), il Chelsea non è intenzionato però a fare grossi sconti e parte da una valutazione di 20 milioni. Molti per l’Inter che però fino a 15, bonus compresi, potrebbe spingersi, soprattutto se riuscirà a incassare 80 milioni (70 più bonus) per Hakimi, oltre a piazzare quei giocatori fuori dal progetto come Joao Mario (si attende l'affondo dello Sporting Lisbona intorno ai 7-8 milioni), Nainggolan e Dalbert. Sicuramente, rispetto al Napoli che viene segnalato ancora sul giocatore, l’Inter avrebbe meno difficoltà ad assecondare Emerson sull’ingaggio, visto che il terzino a Londra percepisce 3 milioni più bonus, tanti per De Laurentiis"