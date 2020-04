Tuttosport - Il Napoli monitora sempre la situazione Kessie: possibile scambio con il Milan

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive di Kessie come primo obiettivo qualora il Napoli ricevesse offerte importanti per dare via Allan: "In tal caso, il profilo giusto potrebbe essere quello di Frank Kessie. Il 23enne ivoriano del Milan è un pallino di Gattuso che nella sua stagione da tecnico rossonero lo aveva fatto giocare quasi sempre, per un totale di 42 presenze e 7 gol. Al Milan piace Milik e sul piatto della bilancia potrebbe mettere proprio Kessie, più un conguaglio in soldi".