Tuttosport - Conte e squadra faranno di tutto per andare in finale di Coppa Italia: solo un dubbio di formazione in casa interista

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sull'Inter che si prepara alla semifinale di Coppa Italia: "Il focus è sul Napoli, l'allenatore vuole arrivarci con la squadra già vicina al top: è vero che il club nerazzurro avrebbe preferito riprendere la stagione con il recupero di campionato contro la Sampdoria o anticipare di un giorno la sfida del San Paolo, ma la Coppa Italia rimane un obiettivo importante e la squadra farà di tutto per provare a ribaltare lo 0-1 dell'andata. Al momento l’unico giocatore in forte dubbio rimane Vecino, alle prese con un fastidio al ginocchio, mentre c’è ottimismo sul recupero dei vari acciaccati delle ultime settimane, Bastoni e D’Ambrosio, rientrati in gruppo, Godin e De Vrij (alla rosa sono aggregati una decina di Primavera che a volte si allenano a parte, a volte agli ordini di Conte). Ieri, come sempre, presenti alla Pinetina alcuni dirigenti, Marotta e Zanetti".