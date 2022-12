Tuttosport - Altro che Maradona o Messi, il re del calcio è stato solo Pelè

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Pelè:

"Dribblando la sterile discussione su chi sia o sia stato il più grande di tutti i tempi, si può dire che il calcio ha comunque avuto un solo Re: Edson Arantes do Nascimento. Litigate pure per decidere se in realtà Maradona sia stato più forte, se lo sia Messi o chiunque altro, tanto l’icona del calcio di tutti i tempi e per tutti i tempi resta O Rei. Forse perché è stata la prima, di icona, il primo a essere davvero globale".