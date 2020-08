Tuttosport - Allan-Everton, la prossima settimana la nuova offerta. Mendes ha fatto una promessa a ADL su Ghoulam

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "A proposito di Everton, il team di Ancelotti dovrebbe formulare la prossima settimana l’offerta decisiva per Allan, cioè un cash da 20 milioni più bonus. Intanto Mendes ha promesso a De Laurentiis di piazzare Ghoulam in qualche club amico (Wolverhampton?) ed il Napoli potrà chiudere con il Real Madrid per Sergio Reguilon, 23enne che quest’anno ha giocato in prestito al Siviglia. Giuntoli ha già l’accordo economico con l’agente Kia Joorabchian, che aiuterà il club azzurro ad ammorbidire le merengues sul prezzo del cartellino".