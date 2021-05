Tuttosport - A rilevare la Salernitana da Lotito potrebbe essere il ds Fabiani con capitali top secret: c'è un indizio

SERIE A - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulla Salernitana: "Il primo colpo è la mezzala 26enne Michele Cavion, da tempo in rotta con l’Ascoli, preso da mesi a parametro zero. Il prossimo potrebbe essere una bella scommessa, il bomber serbo Milan Makaric, 25 anni, del Radnik Surdulica, capocannoniere della A serba con 25 reti. Per averlo, la Salernitana offre un milione. Una trattativa che è un indizio della nuova proprietà: da fonti vicine alla Salernitana, si apprende che potrebbe rilevarla l’attuale ds Angelo Fabiani, in carica dal 2014, con capitali top secret. Ma il fatto che si stia muovendo lui per il mercato da A, fa pensare che, almeno Fabiani, nel nuovo organigramma societario, ci sarà. Insomma, bentornata in A, Salernitana".