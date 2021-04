Torino-Napoli, le formazioni di Gazzetta: mini-rivoluzione di Gattuso con quattro novità dal primo minuto [GRAFICO]

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Torino-Napoli. Tra gli azzurri è previsto un leggero turnover rispetto alla cinquina rifilata alla Lazio lo scorso giovedì.

Probabili formazioni Torino-Napoli, ultime Gazzetta

Le due novità certe sono Rrahmani al posto dello squalificato Manolas e Demme in campo al posto di Bakayoko. Osimhen è in vantaggio su Mertens così come Mario Rui su Hysaj sull'out difensivo mancino. Davide Nicola rilancia la coppia Sanabria-Belotti. Si contendono una maglia Rincon-Lukic e Verdi-Linetty.