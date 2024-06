Spinazzola-Napoli, CdS: la strategia degli azzurri

Leonardo Spinazzola è più di un'idea per il Napoli. Secondo quanto si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, l'esterno sinistro può diventare una pedina importante dello scacchiere tattico di Antonio Conte. Spinazzola si svincolerà a parametro zero dalla Roma il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge stamattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda Spinazzola:

"Non ha rinnovato ed è in cerca di una nuova squadra, l’esterno umbro che ha 31 anni, ma tanta corsa nelle gambe. Nel centrocampo di Antonio Conte è perfetto per la fascia sinistra, capace di coprirla tutta. Era stato frenato dal gravissimo infortunio agli Europei vinti a Wembley nel 2021 e negli ultimi tre anni ha dovuto fare i conti con gli strascichi fisici, ma la presenze parlano per lui: 36 nell’ultima stagione, 40 in quella precedente. Senza fretta di chiudere la trattativa, può essere un tassello in più per il Napoli che verrà. A costo zero".