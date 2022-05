"Non ha preso casa, deve ambientarsi", messaggio De Laurentiis: ecco come Spalletti ha vissuto il primo anno a Napoli

Notizie Napoli calcio. Nel corso del suo intervento a Palazzo San Giacomo in onore di Maradona, il presidente De Laurentiis ha parlato anche di Luciano Spalletti ("Spalletti non ha ancora preso casa e deve ambientarsi"): il patron ha analizzato presente e futuro del tecnico, spostando l'attenzione anche sul suo ambientamento a Napoli.

Spalletti è al primo anno a Napoli e lo ha vissuto in totale devozione al lavoro. L'edizione odierna de Il Mattino ha infatti ripercorso l'annata del tecnico toscano, specialmente dal punto di vista della simbiosi con il tessuto urbano della città.

Spalletti vive al Britannique al corso Vittorio Emanuele. Il tecnico toscano ci vive dal primo giorno del suo arrivo in città: una location strategica perché è vicino al centro di Napoli e alla tangenziale che percorre quotidianamente per raggiungere Castel Volturno. Proprio al centro sportivo Spalletti trascorre gran parte della sua giornata, sempre il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via.

La sua passeggiata preferita è a Chiaia che raggiunge a piedi dall'hotel Britannique. Le sue giornate sono dedicate al lavoro ma con un po' di tempo libero a disposizione ha avuto modo di mangiare pesce da Cicciotto a Marechiaro apprezzando la cucina e il panorama e ha gustato la pizza napoletana in diversi ristoranti e pizzerie della città.