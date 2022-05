DIRETTA - Cerimonia Maradona: iniziata la conferenza, De Laurentiis e Manfredi annunciano stata per Diego a Scampia | VIDEO

Napoli - Nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, Stefano Ceci donerà una miniatura della statua raffigurante Diego Armando Maradona al sindaco Manfredi, presente anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Cerimonia Maradona

E' previsto per le ore 14:45 l'inizio della cerimonia, dove Stefano Ceci donerà appunto al sindaco Gaetano Manfredi una copia in miniatura della statua di Diego Armando Maradona presente allo stadio. Atteso anche Aurelio De Laurentiis, a cui verrà consegnata una riproduzione in edizione limitata del piede sinistro di Maradona.

15.25 - Il sidaco Manfredi e il presidente De Laurentiis hanno annunciato una statua di Maradona a Scampia

15.20 - Iniza Stefano Ceci a prendere la parola e raccontare dell'omaggio a Maradona per il sindaco Manfredi

15.15 - Arrivati De Laurentiis, Manfredi e Ceci. E' iniziata la conferenza della cerimonia

15.10 - De Laurentiis con Manfredi e Ceci in un’altra stanza a colloquio privato da circa 10 minuti