Spalletti definisce lo staff al Napoli: ecco l'elenco di tutti i suoi collaboratori in azzurro

Ultime notizie Napoli - Squadra e staff, di questo e di molto altro parleranno oggi Spalletti e De Laurentiis nel corso del vertice di Castel Volturno. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Occasione perfetta anche per continuare ad affrontare l'argomento del mercato, al momento in freezer perché legato soprattutto alle eventuali cessioni eccellenti e al rinnovo eccellente di Insigne. Per quel che riguarda lo staff, insieme con Spalletti ci saranno il vice Domenichini; i preparatori e i collaboratori tecnici Baldini, Sinatti, Calzona, Rosalen Lopez e Cacciapuoti; il dottor Canonico; il team manager Santoro"