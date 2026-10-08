Sosta nazionali maledetta? Il Napoli ha rimediato ben tre infortuni

Ultime notizie SSC Napoli - Sembrava che la maledizione degli infortuni nel Napoli fosse finita con l’addio di Conte (37 guai muscolari nella passata stagione), invece il trend prosegue in questa stagione, scrive Tuttosport.

L’ultimo riguarda Vergara, che fa seguito agli altri due infortuni capitati ad altri due calciatori del Napoli convocati in Nazionale. Il primo è stato Favasuli, che ha subìto, nel corso del match Armenia-Italia U21, un trauma muscolare riportando una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra: dovrebbe rientrare in due mesi. L’altro è stato Olivera che ha riportato un infortunio nel corso del ritiro della propria nazionale. Il calciatore si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro.