Skybox e telecamere, ma il nodo è la vicinanza del pubblico al campo: cosa serve per avere uno stadio all'avanguardia

Aurelio De Laurentiis ha deciso di costruire lo stadio a Bagnoli ma il Comune e il sindaco Manfredi vogliono riqualificare lo stadio Maradona. In tanti, però, si chiedono cosa è obbligatorio sistemare per rendere l'impianto di Fuorigrotta a norma e moderno secondo le nuove direttive della UEFA.

Stadio a norma, cosa serve?

Come riporta Il Mattino, servono confort come impianti Skybox e aria condizionata, almeno 36 telecamere per immortalare le azioni da tutte le angolazioni possibili, comprese di droni e immagini aeree. Necessarie anche panchine lunghe e un adeguamento delle distanze tra linee e fine del manto erboso. Infrastrutture urbane, ristoranti e negozi. Ma soprattutto il nodo della vicinanza del pubblico al campo: lo spettatore del Maradona al sediolino più lontano non deve essere distante più di 190 metri dalla bandierina più lontana e il cerchio di centrocampo non deve distare 90 metri dal posto più lontano. Norma per la quale esiste la discussione sulla permanenza o meno della pista d’atletica.