"Siamo qui perché vogliamo i 3 punti sabato contro il Napoli". I tifosi irrompono a Bogliasco e caricano Di Francesco e squadra

Come si legge nell'edizione de "Il Secolo XIX" ieri a Bogliasco c'è stato grande sostegno dei tifosi per la squadra allenata da Di Francesco:

"E se in campo ci pensavano Di Francesco e i suoi collaboratore a tenere alti i ritmi e l' intensità dei lavori, lì appena oltre la linea bianca i capi-tifosi erano sempre pronti a spronare e trascinare tutti, appena il volume si abbassava un pochino: «Siamo qui perché vogliamo i 3 punti sabato contro il Napoli e così non li prendiamo. Se non ci crediamo noi per primi». E poi ancora, «undici leoni, noi vogliamo undici leoni», «su le mani che vogliamo questi 3 punti, con il cuore fino alla vittoria». Quel cuore blucerchiato che sta pulsando fortissimo. Che ha voglia di lasciarsi alle spalle questo periodo difficile e logorante. Che ha voglia di sventolare le bandiere con spensieratezza, di gioire, festeggiare un' impresa compiuta da una squadra di leoni. Di tornare a vincere al San Paolo dopo più di ventun' anni"