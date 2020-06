Serie A, spunta l'algoritmo in caso di nuovo stop: ecco come si deciderebbe chi vince il campionato con la proposta di Gravina!

Ultimissime Serie A - Play-off, play-out e l’algoritmo in caso di nuovo stop. Oggi, subito dopo il Comitato di presidenza per il bilancio, il n. 1 della Figc Gravina incontrerà le componenti federali: deve convincere la Serie A (domani vi è l'assemblea, con De Laurentiis che può sostituire Campoccia in consiglio) sulla formula in caso di nuova sospensione: visto il calendario spalmato, un altro stop lascerebbe le squadre con un numero diverso di partite giocate.

Ed ecco che viene fuori la proposta del presidente della FIGC, Gravina, raccontata dall'edizione odierna di Repubblica:

"Punti realmente fatti sul campo + media punti in casa per le partite interne residue + media punti fuori casa per le partite esterne residue. In Serie C, 18 club con una lettera inviata anche al ministro Spadafora hanno diffidato Gravina e Malagò dal consentire al consiglio federale di prendere decisioni sulla prosecuzione del torneo prima che si sia tenuta l’assemblea della Lega Pro negata dal presidente Ghirelli. Si attende il nulla osta di Spadafora alle semifinali di Coppa Italia Juventus-Milan e Napoli-Inter il 12 e 13 giugno ed è in sospeso il progetto di affidare il protocollo dei tamponi a un ente centralizzato garante delle procedure. Infine, iI medici della A femminile bocciano la ripartenza del campionato".