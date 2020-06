Repubblica - Svolta ADL, Ingresso nel 'Palazzo': mezza Serie A lo candida per un posto nel Consiglio di Lega!

Ultimissime calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis ha congelato gli stipendi di marzo e aprile, ma adesso la squadra, che è tornata a pieno regime a lavorare a Castel Volturno, si aspetta lo stipendio di maggio. È meno probabile un blitz al Training Center del presidente, poiché la sede della società è tuttavia ancora chiusa per la emergenza sanitaria. Ma ieri è stato avvistato sull'isola di Capri e quindi una tappa a Castel Volturno è plausibile.

Aurelio De Laurentiis potrebbe fare tappa a Castel Volturno magari lunedì prossimo, quando sarà sulla strada di ritorno per Roma, con un altro obiettivo però in cima ai pensieri del patron della SSC Napoli: sì, perché la missione attuale del presidente è l'ingresso nel 'Palazzo', di cui a beneficiare politicamente sarebbe anche il Napoli. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica:

Le dimissioni del dirigente dell’Udinese, Stefano Campoccia, hanno infatti liberato all’improvviso un posto all’interno del Consiglio di Lega, che dovrà essere adesso riassegnato durante la prossima assemblea elettiva. Mezza Serie A vorrebbe che l’incarico fosse affidato al numero uno azzurro, il cui contributo esterno è stato assai apprezzato in questo momento di drammatica emergenza. Si voterà non prima di luglio, visto che le nuove nomine non si possono decidere in video conferenza. Adl ha già un incarico di gran prestigio in seno all’Eca, l’associazione dei top club europei. Stavolta, però, potrebbe essere davvero tentato dalla “discesa in campo”.