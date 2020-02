"Scusa mister", pace fatta Gattuso-Allan! Il brasiliano pentito, anche il 'cinque' a Ringhio

Ultimissime calcio Napoli, scoppia la pace in casa partenopea. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola Allan Marques Loureiro si è ripresentato a Castel Volturno ed è andato subito da Gattuso, pentendosi per l’atteggiamento, e dopo aver scambiato «il cinque» con il proprio allenatore, gli ha dimostrato «tangibilmente» ciò che gli era rimasto in corpo.

Allan Gattuso, pace fatta a Castel Volturno

Un’ora e quaranta minuti secchi, alla Allan (o alla Gattuso, fate voi), l’unica dimostrazione palpabile che si poteva offrire, per rimuovere quella incomprensione scatenata da una presenza pallida, blanda, irritante sino al punto da costare la trasferta di Cagliari.