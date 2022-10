Sconcerti esalta Milik: “E’ un freddo che sa capire il gioco. Agisce come Mason Mount nel Chelsea”

Calcio Napoli - Mario Sconcerti sul Corriere della Sera esalta Milik:

"Milik è l’opposto di Vlahovic, è un freddo che sa capire il gioco, quanto Vlahovic è estremo nel sentimento con cui corre sul pallone. La Juve adesso ha un attacco che non è più solo un commandos esasperato, ma sa anche pensare per gli altri. Milik sta funzionando come equilibratore, la sua sola presenza ha tolto dalla solitudine laterale Kostic, oggi finalmente dentro le partite.

Milik gioca in una posizione molto simile a Mount, non è un centravanti statico, giocherà sui palloni di Bennacer e Tonali, ma avrà bisogno di un marcatore arretrato e stabile. Questo darà più libertà a Vlahovic. È qui che si deciderà la partita, in questa piccola zona d’ombra che è forse l’unico limite del Milan".