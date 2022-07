Sacchi sul Napoli: "Il malumore della tifoseria nei confronti della società non è un bell’inizio! Per vincere c'è bisogno di una cosa"

Quali saranno le squadre sorpresa del prossimo campionato di Serie A? Alla Gazzetta dello Sport risponde l'ex allenatore di Milan e Real Madrid Arrigo Sacchi.

«La Roma di Mourinho potrebbe essere una sorpresa. Mou ha fatto un grande lavoro nella passata stagione e ha ottenuto un successo in Conference League che è benzina utile per affrontare questo campionato.

Penso che anche il Napoli possa ritagliarsi uno spazio importante, ma il malumore della tifoseria nei confronti della società non è un bell’inizio. Napoli e il Napoli, per vincere, hanno bisogno di uno sforzo comune, perché non hanno alle spalle la storia e l’esperienza delle altre big»