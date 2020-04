Rinnovo Mertens, CorSport: nella chiacchierata con De Laurentiis spuntò anche il discorso multe e ammutinamento, ci fu una richiesta di Dries

Ultimissime notizie calcio - Il contratto di Dries Mertens con il Napoli scade il 30 giugno, il calciatore ha parlato con il presidente Aurelio De Laurentiis però ancora non ha rinnovato niente. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Il primo marzo, seduto intorno ad un tavolo del ristorante con vista panoramica, Dries ha ricominciato a parlare con se stesso. Quel pomeriggio emerse la volontà di starsene ancora assieme, altri due anni: 4mln netti a stagione, un bonus alla firma di 2,5mln e 500mila per gli eventuali gol segnati e per l’auspicabile qualificazione in Champions. In quella chiacchierata c’è stato modo di dialogare su vari aspetti e c’è entrato anche quello relativo alle multe per l’ammutinamento del 5 novembre: Mertens ha chiesto a De Laurentiis di ammorbidire la posizione e soprassedere”