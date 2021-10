Repubblica - Nel quartier generale di Castel Volturno si fa largo la parola scudetto: Spalletti il miglior rinforzo di mercato

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica racconta come nel quartier generale di Castel Volturno sia stata sdoganata la parola scudetto guardando il vantaggio dalla quinta in classifica: "Il rinforzo più importante era arrivato in panchina, con l’ingaggio di un tecnico navigato come Luciano Spalletti. Ma il Napoli gli aveva chiesto come obiettivo massimo di agguantare il quarto posto, che dopo il deludente epilogo del campionato scorso sembrava una impervia montagna da scalare. Sono però bastate appena sette giornate per cambiare di colpo le prospettive degli azzurri, che d’ora in poi faranno molta più fatica a volare basso e tutto sommato non danno l’idea di averne tanta voglia. I 9 punti di vantaggio in classifica sulla quinta piazza, appannaggio per il momento della Fiorentina, spingono infatti Insigne e compagni a non precludersi nemmeno il sogno del colpo grosso, visto che sulla rincorsa alla zona Champions è stata già messa in meno di due mesi una sostanziosa ipoteca. Ecco perché nel quartier generale di Castel Volturno inizia a farsi largo la parola scudetto, sdoganata di forza da una squadra che sta volando a punteggio pieno e si è meritata sul campo i gradi da capolista"