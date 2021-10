Repubblica - Napoli, vittoria astuta di Spalletti: si è aggrappato a due tigri del motore azzurro

Napoli Calcio - C’è l’astuto timbro di Luciano Spalletti sul settimo sigillo del Napoli, uscito indenne e con una vittoria in rimonta anche dal minaccioso vortice del Franchi, in cui l’arrembante Fiorentina di Vincenzo Italiano ha cercato invano di risucchiarlo. Ma c’è anche la tensione per gli episodi di razzismo denunciati dopo il 90’ da Osimhen, Anguissa e Koulibaly. «Scimmia me lo dici in faccia», ha risposto con rabbia a un tifoso il difensore senegalese.

Come riporta La Repubblica: