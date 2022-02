Repubblica - Mille tifosi del Napoli a Venezia: c'è un tabù che dura da ben 75 anni

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica ha pubblicato il dato relativo ai tifosi del Napoli che questo pomeriggio saranno allo stadio Penzo di Venezia a sostenere gli azzurri. C'è anche un tabù da sfatare in terra lagunare.

"La trasferta è logisticamente complicata, anche perché lo stadio Penzo sorge sull’isola di Sant’Elena e per arrivarci bisogna imbarcarsi su un traghetto. Ma al seguito del Napoli ci saranno lo stesso molti tifosi: circa un migliaio, numero decisamente ragguardevole per le dimensioni ridotte dell’impianto (dove gli azzurri non vincono da 75 anni) e per la capienza ridotta al 50 per 100 dell’impianto a causa del Covid".