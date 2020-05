Notizie Napoli calcio. Ottenuto il via libera per la ripresa, adesso il Napoli spinge forte sull'acceleratore per preparare al meglio il tour de force che lo attende nei prossimi mesi. Ecco le ultime da Repubblica:

"Da oggi la preparazione a Castel Volturno diventerà più intensa e domani è previsto il primo test “in famiglia”, 11 contro 11. La impossibilità di giocare vere amichevoli, per tutelare la salute dei protagonisti, non lascia peraltro altra scelta"