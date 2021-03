Repubblica - Gattuso ha dovuto fare i conti con le condizioni precarie di Mertens, per la prima volta da inizio stagione ci sarà una tregua per la squadra

Napoli Calcio - Il Napoli resta agganciato alla zona Champions e sorride anche per il ritorno al gol di Osimhen, rilanciato nella ripresa da Gattuso. Ne parla Repubblica.

"Per il Napoli era l’ultima dell’estenuante maratona di inizio anno: 19 partite in due mesi e quattro giorni, nessun’italiana così nel 2021. La differenza di brillantezza atletica è stata evidente e Gattuso ha dovuto fare i conti anche con le condizioni precarie di Mertens, che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Dietro l’angolo c’è la prima settimana in cui il calendario concederà tregua a Insigne e compagni, che avranno l'opportunità di recuperare le energie e allenarsi al meglio"