Repubblica - Coronavirus De Laurentiis, manager e presidenti molto arrabbiati! Mercato con l'ad della Roma e le chiacchiere con Lotito e Preziosi: i contatti del presidente

Ultimissime calcio Napoli - Caso Aurelio De Laurentiis, che due giorni fa ha partecipato in Lega all'incontro fra presidenti e dirigenti a Milano scatenando preoccupazione. Con tanti dirigenti molto arrabbiati con il presidente del Napoli.

Ma con quali dirigenti è stato a più stretto contatto? L'edizione odierna di Repubblica scrive:

"All'arrivo all'Hotel Hilton a Milano, siede accanto al presidente Paolo Dal Pino. Parla di mercato con l’ad della Roma Guido Fienga. Avvicina il collega laziale Claudio Lotito, si ferma a scherzare con il genoano Enrico Preziosi. Al pranzo con i presidenti, De Laurentiis è una comparsa: va un paio di volte in bagno. Poco prima delle 15 lascia l’Hilton. Non indossa la mascherina, come nemmeno l’aveva in volto all’ingresso. Niente protezione nemmeno durante l’assemblea, come molti suoi colleghi. «Sono state rispettate le distanze di sicurezza », assicura la Lega. Fra i manager e i presidenti presenti all’Hilton (tutti da abbastanza a molto arrabbiati) è una gara a dichiarare di avere mantenuto le distanze da De Laurentiis. Ma da Dal Pino ad Andrea Agnelli, da Preziosi a Ferrero, è scattato il protocollo: tamponi rapidi, isolamento fino all’esito e soprattutto nessun contatto con le squadre. Il prossimo weekend comincia il campionato, e nessuno vuole rischiare di infettare staff e giocatori".