Reggio Emilia provincia di Napoli, Gazzetta: tra qualche anno lo racconteranno così! De Laurentiis non si contiene

Tra qualche anno, da queste parti, racconteranno della volta in cui Reggio Emilia si trasformò in un comune della provincia di Napoli. Inizia così il focus della Gazzetta dello Sport.

Racconteranno di come la squadra di Spalletti ha assaltato la partita come un leone a caccia:

"Come se quei 15 punti dalla seconda non fossero sufficienti per sentirsi al riparo da sorprese: la squadra ha fame e non conosce altra strada rispetto alla ricerca della vittoria. Aggredire subito, senza fronzoli. Per mandare sin dal via un messaggio chiaro all’avversario. Più o meno come ha fatto pure De Laurentiis su Twitter al fischio finale, senza contenere l’entusiasmo per il suo Napoli. «La capolista se ne va… Bravi!»"