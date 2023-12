Probabili formazioni Napoli-Inter CorSport: le scelte di Mazzarri in porta e in difesa, in due out per Inzaghi | GRAFICO

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le probabili formazioni di Napoli-Inter, match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A.

Probabili formazioni Napoli-Inter CorSport

QUI NAPOLI

Davanti a Meret linea Di Lorenzo-Rrahmani-Natan-Juan Jesus. A centrocampo Anguissa e Zielinski ai lati di Lobotka. In attacco invece Politano e Kvaratskhelia, e Osimhen al centro. Solo panchina per Simeone e Raspadori, Lindstrom e Mario Rui ancora out.

QUI INTER

Formazione scelta da Inzaghi? La stessa che ha pareggiato con la Juventus. Sommer in porta, poi linea difensiva a tre con Darmian-Acerbi-De Vrij. In mezzo al campo Dumfries-Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan-Dimarco, in attacco Thuram-Lautaro Martinez. Indisponibili Pavard e Bastoni.