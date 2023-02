Plusvalenze, interviene il Governo! Pronte due misure restrittive, ma Pd e M5S spingono per dichiarare inammissibile l’emendamento

Notizie calcio - Il Governo interviene a dare una stretta sulle plusvalenze con un emendamento al Milleproroghe, presentato in commissione al Senato. L’idea è di introdurre due misure che restringono la possibilità di spalmare su cinque anni la plusvalenza realizzata dalle società nella compravendita dei calciatori. Il problema è che sull’emendamento pende il giudizio di ammissibilità.

Caso Plusvalenze, interviene il Governo

Ecco quanto scritto in merito dall'edizione odierna del Sole 24 Ore:

“La battaglia a Palazzo Madama si è accesa ieri soprattutto sulle nuove regole scritte dal ministero dell’Economia per combattere le plusvalenze fittizie nei club del pallone, con i limiti anche per le società sportive professionistiche alla rateizzazione dei soli beni (i cartellini dei calciatori, nel caso) posseduti per tre anni e il limite alla dilazione per le plusvalenze a cui si accompagna un effettivo trasferimento di denaro. A sollevare la questione di ammissibilità nel Milleproroghe di un intervento che non introduce rinvii di termini ma cambia il trattamento fiscale sono stati per primi Pd e M5S. La norma è a forte rischio, la sua sorte si deciderà martedì".