Pagelle Napoli-Inter, i quotidiani celebrano Koulibaly: "Giganteggia per 84 minuti salvando anche un gol: non a caso è il più forte di tutti"

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - Kalidou Koulibaly è stato tra i migliori in campo ieri sera contro l'Inter. Il difensore senegalese, uscito all'84' in una standing ovation del San Paolo, slaterà Bologna per squalifica.

NAPOLI-INTER, LE PAGELLE DI KOULIBALY

Kalidou Koulibaly è stato il migliore in campo ieri sera contro l'Inter. Il senegalese ha preso voti tra il 7 e 7,5 in pagella sui maggiori quotidiani sportivi quest'oggi in edicola: