Osimhen-Napoli, prosegue la trattativa. Il Mattino: il nuovo agente in contatto con Giuntoli, si cerca un nuovo accordo sull'ingaggio

Ultime calcio Napoli - Va avanti la telenovela Osimhen e si arricchisce sempre di nuove puntate con l'ultima che potrebbe arrivare da un momento all'altro o comunque nei prossimi giorni. Napoli e Lille hanno trovato un'intesa sulla base di 60 milioni ma il cambio di procuratori da parte di Osimhen è stata la variabile che ha fatto registrare rallentamenti della trattativa e ipotizzare altri scenari di possibili inserimenti di club inglesi.

Osimhen

Come riporta Il Mattino:

“In questi giorni il nuovo agente dell'attaccante nigeriano D'Avila si è mantenuto in contatto con il ds Giuntoli per rimodulare l'accordo che era stato già trovato dal Napoli con i suoi vecchi procuratori nel corso dell'incontro di inizio luglio sulla base di 2.5 milioni netti a stagione più bonus: l'obiettivo del nuovo agente è quello di far aumentare l'ingaggio e le commissioni e per questo motivo ha preso tempo per provare a ragionare con il club azzurro su questi aspetti (sulle commissioni il Napoli è fermo, sull'ingaggio si potrà lavorare). In più D'Avila ha sondato in questi ultimi giorni i club di Premier, prima il Manchester United e poi il Liverpool per verificare la possibilità di un approdo lì di Osimhen. Tutto ancora è aperto, l'unico passaggio finora definito resta quello dell'offerta certa del Napoli al Lille”.