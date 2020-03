Notizie calcio. Il Coronavirus ha colpito anche il calcio costretto a fermarsi sia in Italia che in Europa. Situazione di emergenza con alcuni calciatori già positivi al tampone. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport.

In Italia la Lega Serie A, in sinergia con la Figc, chiederà al Governo un aiuto per attutire i danni procurati dal Coronavirus, stimati al momento in circa 600 milioni di euro (450 di diritti tv, 150 di botteghino e altro).