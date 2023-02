Record punti in Serie A, Spalletti mette i 102 della Juve di Conte nel mirino: la proiezione

Notizie Napoli calcio - Un cammino da record quello del Napoli di Spalletti, vincente per 2-0 anche ad Empoli. E' arrivata l'ottava vittoria consecutiva che mette gli azzurri momentaneamente a +18 dall'Inter seconda in classifica.

Record punti Serie A, Spalletti sfida Conte

Il Napoli viaggia a ritmi supersonici verso lo Scudetto, ma per Spalletti potrebbe esserci anche un altro record nel mirino. Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che trovate oggi in edicola, tra tanti grandi numeri (otto vittorie consecutive, undici successi in trasferta) emerge quello che potrebbe diventare il vero obiettivo della capolista in campionato: il record di 102 punti stabilito dalla Juve di Conte nel 2013-2014. La proiezione attuale porterebbe Luciano Spalletti a chiudere a quota 102,9.