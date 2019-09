Napoli-Sampdoria, Gazzetta: possibile ballottaggio Mertens-Llorente, lo spagnolo non ha ancora nelle gambe i 90 minuti

Le uniche certezze dell'attacco del Napoli sono rappresentate, in questo momento, dallo spagnolo José Callejon e dal belga Dries Mertens, gli unici due giocatori del gruppo attuale che hanno il contratto in scadenza a giugno prossimo. Lo racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ipotizzando i titolari di Napoli-Sampdoria.

"Callejon non dovrebbe avere rivali, sulla fascia destra è molto utile tatticamente con i suoi rientri in copertura e con la velocità nelle ripartenze. Mertens, invece, potrebbe entrare in ballottaggio con Llorente che, però, non ha ancora nelle gambe i 90 minuti. L’ipotesi più probabile potrebbe essere quella dell’alternanza tra i due, almeno contro la Sampdoria, perché poi tre giorni dopo ci sarà il Liverpool e nelle intenzioni dell’allenatore c’è il recupero di Insigne"