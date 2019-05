Probabili formazioni Napoli-Inter, Gazzetta: "Una novità e due dubbi per Ancelotti, Spalletti esclude Icardi [GRAFICO]

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ipotizza le probabili formazioni di Napoli-Inter, match in programma domenica sera allo stadio San Paolo di Fuorigrotta alle 20.30

Probabili formazioni Napoli-Inter Gazzetta dello Sport

Carlo Ancelotti deve fare i conti con due ballottaggi: Hysaj-Malcuit e Ghoulam-Mario Rui. In difesa ritorna dal primo minuto lo spagnolo Albiol. Per il resto pochi dubbi, in attacco spazio a Mertens e Milik. Insigne non dovrebbe recuperare.

Ultimissime formazione Inter, Spalletti valuta l'esclusione di Icardi al San Paolo

Spalletti lascia fuori Icardi e dà spazio a Lautaro Martinez. Dietro all'argentino agiranno Candreva, Nainggolan e Perisic. Davanti ad Handanovic giocheranno: Asamoah, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio, Brozovic e Vecino. In allegato il grafico formazioni.