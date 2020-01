Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni di Gazzetta: Luperto terzino e due ballottaggi per Gattuso [GRAFICO]

Ultimissime Calcio Napoli- L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina.

Formazioni Napoli-Fiorentina, anticipazioni Gazzetta

Secondo la rosea, in difesa verrà schierato Luperto, ma da terzino sinistro. La coppia centrale dovrebbe essere ancora Di Lorenzo e Manolas. Allan e Zielinski agiranno da interni di centrocampo mentre Fabian è in ballottaggio con Demme. In attacco Lozano insidia Callejon a destra. Milik ed Insigne completeranno il reparto. Iachini conferma il suo 3-5-2 con Chiesa e Cutrone di punta ed una linea di centrocampo composta da Dalbert, Castrovilli, Pulgar, Benassi e Lirola. Terzetto difensivo composto da Caceres, Pezzella e Milenkovic.