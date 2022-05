"Napoletana di me**a!": insulti e minacce sui social, Lady Venuti denuncia l’hater

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino riporta cosa è accaduto a Venuti e alla sua fidanzata:

"Una sconfitta, un errore, una prova insoddisfacente. Basta poco nel calcio (e non solo) a scatenare l’odio degli haters, in questo caso tifosi particolarmente rabbiosi, che usano lo strumento più semplice — i social — per sfogarsi contro i giocatori e le loro famiglie. Domenica sera, dopo la sconfitta a Milano della Fiorentina, è toccato a Lorenzo Venuti (valdarnese, cresciuto nel vivaio viola e tifoso della Fiorentina da sempre) e in particolare alla sua compagna Augusta Iezzi, al suo fianco da quando il terzino giocava a Pescara, città natale della ragazza.

Augusta lavora con i social essendo un’influencer, ma quando qualcuno supera il limite lo denuncia. Lo ha fatto dopo l’andata della semifinale di Coppa Italia con la Juventus, quando il compagno fu l’artefice dello sfortunato autogol che condannò i viola (la vicenda in quel caso si chiuse con il bel gesto di un tifoso, che lasciò nel giardino di casa della coppia una sciarpa viola in bella vista). E lo ha fatto a maggior ragione nelle ore scorse, quando è stata presa di mira da un tifoso che in privato l’ha insultata con epiteti irripetibili, con risate e ghigni di compari in sottofondo, il cui sunto, è «il tuo ragazzo fa schifo, è orribile. Potrebbe giocare solo nel Montevarchi. Hai il fidanzato “cancrato”, speriamo muoia. Tu invece sei una t...”. E ancora: «Invece di cercare una qualsiasi prende una napoletana di mer..., sudicia, lebbrosa, schifosa e obesa. Tu e tutte le napoletane schifose».

«Questo è il brutto del calcio, persone piene di odio», ha commentato a caldo la Iezzi, visibilmente scossa (nelle sue Stories su Instagram si vede anche la sua mano che trema), che ha deciso di denunciare l’accaduto pubblicando tutto il tutto sui social. Al Corriere Fiorentino però racconta che molto presto lo farà anche concretamente, raccontando l’accaduto alle forze dell’ordine: «In queste ore mi sono rasserenata — ha detto al telefono — grazie anche all’affetto e alla solidarietà che mi stanno dando tantissime persone, tifosi della Fiorentina e non solo. Denuncerò concretamente questa persona, perché sia costretta a fare qualcosa di utile per la società. Vedrò che cosa si può fare».