De Laurentiis litiga con Dazn: doppia multa per la SSC Napoli, le cifre

Napoli Calcio - Prima la sfuriata contro Dazn poi è toccato a Sky. Il presidente Aurelio De Laurentiis sembra aver cominciato una vera e propria battaglia verso le televisioni a pagamento che pagano i diritti televisivi per avere tesserati e quanto altro nel pre e post gara. L'ultima sfuriata del presidente del Napoli si è avuta lunedì quando ha strappato via Politano mentre stava rilasciando alcune dichiarazioni proprio a Sky.

De Laurentiis litiga con Sky e Dazn

Litigio De Laurentiis con Dazn e Sky, arrivano le multe

Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, il silenzio imposto da De Laurentiis si è tradotto in una doppia multa per la SSC Napoli. Nello specifico, il club dovrà pagare ben 200mila euro per non aver rispettato gli accordi con chi ha acquistato i diritti: