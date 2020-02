CorSport - Mertens tra il rinnovo, l'Inter e la tentazione Monaco: per ora l'offerta del Napoli è la più bassa

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, De Laurentiis non s’è allontanato dall’idea di riavere con sé Dries Mertens, altri due anni ancora, fino ai trentacinque che potrebbero (dovrebbero) indurre al passo d’addio o perlomeno a stabilirlo: sul contratto da quattro milioni e duecentomila euro c’è la volontà di aggiungere un bonus per obiettivi che legittimino le ambizioni dello scugnizzo belga, per sfiorare o approdare a quei cinque milioni complessivi che rappresentano la testimonianza di una volontà precisa, legarlo al club per sempre (o quasi). Mertens è combattuto, non ha chiesto scadenze e non ha posto ultimatum, se ne sta - con il proprio management - ad ascoltare gli echi di un macrocosmo, il mercato, sempre vibrante.

Dries Mertens, attaccante del Napoli.





L’ABITO FA IL MONACO. L’offerta più «indecente» c’è, arriva dal Principato di Monaco, dimora per niente anonima, però i cinque milioni alla firma (a cui si aggiungerebbero gli altri dieci per il biennale) non riempiono professionalmente Mertens, che sogna anche altro, una carriera da arricchire con soddisfazioni calcistiche, eventualmente la possibilità di potersi emozionare inseguendo soddisfazioni che lascino il segno. Il Monaco è una intrigante soluzione, non soltanto economica, che ha un suo peso ma che resta lì, appagante però a metà.



NEROAZZURRO. La Roma è stata una fascinazione che l’ha colpito, un’ipotesi che sta evaporando tra i rivoli di una stagione divenuta complicata; ma l’Inter, invece, è una suggestione (si fa per dire) consistente, che approda sempre intorno ai dieci milioni garantiti sino al 2022, magari anche con un piccolo riconoscimento al momento del contratto, però scatena in Mertens conflitti intestini sulla opportunità di restare in Italia, di tornare sicuramente al San Paolo - e da avversario - e di «contaminare» una storia che sostanzialmente è d’amore. E bisognerà andare dove trascinerà il cuore, che ancora non si è pronunciato.