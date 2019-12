"Nessuno pensa più alle multe, dobbiamo solo vincere": solo Mertens e pochi altri tirano in ballo la questione, c'è una convinzione nello spogliatoio del Napoli

Ultime calcio Napoli - Lorenzo Insigne ha risposto presente alle sollecitazioni del nuovo allenatore del Napoli Gennaro Gattuso: lo ha fatto in maniera plateale, tra i pochi della squadra a prendere la parola nelle prime riunioni in cui Rino ha mostrato a tutti i motivi di quel soprannome «Ringhio». Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino.

Questione multe, Insigne risponde a Gattuso

"Il capitano ha replicato alle incitazioni del nuovo tecnico.

«Non abbiamo alibi, qui nessuno pensa più alle multe o ad altro, qui tutti dobbiamo pensare solo a vincere e tornare in alto»

Basta sensi di colpa, basta lamentele. Mettete da parte l'idea di un gruppo sotto-choc per le multe legate all'ammutinamento del 5 aprile. C'è solo Mertens e pochissimi altri che, di tanto in tanto, tirano in ballo la questione. Ma Insigne, dopo aver preso parte alla rivolta, ormai ha fatto molto più di un passo indietro.

I calciatori, con Insigne in testa, non fanno che ripetersi che quelle sanzioni, alla fine, il presidente le toglierà. Verranno cancellate, è la certezza del gruppo"